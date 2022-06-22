فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحرائق في غربي تركيا

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تواصل فرق الإطفاء التركية بمشاركة فرق للعمليات البرية والجوية لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، جهود إخماد الحرائق المندلعة بمنطقة مرمريس بولاية موغلا غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الحرائق التي اندلعت في منطقة غابية بمنطقة حصار أونو ما زالت مستمرة.

وتسعى فرق الإطفاء والمتطوعون وقوات من الجيش التركي منذ ليلة أمس للسيطرة على الحرائق.

وخلال ساعات الصباح بدأت عمليات الإخماد الجوي للحرائق، بمشاركة 20 مروحية و14 طائرة وأكثر من 400 مركبة.

وأجرى وزيرا الداخلية سليمان صويلو، والزراعة والغابات وحيد كيريشتشي، جولة تفقدية للمنطقة من الجو.

ولايزال سبب الحرائق غير معلوم.

وقال متحدث باسم ولاية موغلا، إن الحرائق شبت في متنزه وطني في ضاحية بوردوبت وأتت على نحو مئتى هكتار من الأراضي بالفعل.