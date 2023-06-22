الأهلي يتقدم على الحرس بهدف فى الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على فريق حرس الحدود، في الشوط الأول للمباراة التي تقام مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري.

سيطر الأهلي على معظم فترات الشوط بهجمات متواصلة ومحاولات مستمرة أسفرت عن هدف التقدم في الدقيقة 4 بنيران صديقة، ولو كان الأهلي أحسن استغلال الفرص المحققة التي لاحت أمامه لتضاعفت النتيجة.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية، وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط على المنافس من منتصف ملعبه، مع شن الغارات الهجومية من الأطراف والعمق لخلخلة الدفاع.

الهدف الأول:

مع الدقيقة 4 ومن خطأ دفاعي يسجل لاعب حرس الحدود محمود بن والي هدفًا في مرماه، بعدما تقدم الحارس وقام بن والي بلمس الكرة لتمر من الحارس وتسكن الشباك.

كاد محمد شريف يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 7، عندما مرر عمرو السولية الكرة في العمق إلى محمد شريف، فتقدم داخل منطقة جزاء الحرس وسدد لكن محمد فوزي حارس مرمى الحدود تمكن من التصدي للكرة.

في الدقيقة 18 حاول حرس الحدود العودة للمباراة برأسية حملت توقيع إبراهيم القاضي من ضربة حرة مباشرة، لكن محمد الشناوي تمكن بثبات من التصدي للكرة والحفاظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة 21 ومن هجمة منظمة للأهلي يمرر محمد مجدي أفشة الكرة بلمسة سحرية في عمق منطقة جزاء الحرس إلى محمد شريف، الذي سدد بقوة ولكن فوق العارضة.

مع الدقيقة 26 ومن هجمة مرتدة سريعة للأهلي تصل الكرة إلى طاهر محمد طاهر، فتقدم بسرعته، لكن غريب حافظ لاعب الحرس يرتكب مخالفة مع طاهر، فتدخل أمين عمر حكم المباراة واحتسب المخالفة وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الحرس.

واصل الأهلي محاولاته بأنياب هجومية مؤثرة كادت تسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 33، عندما وصلت الكرة إلى محمد مجدي أفشة في عمق منطقة الجزاء لكنه فضل التمرير للخلف إلى أحمد عبد القادر بدلًا من تسديد الكرة، ليتدخل دفاع الحرس ويفسد الهجمة.

في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول لاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة، منها تسديدة محمد مجدي أفشة ومحاولة أحمد عبد القادر بتسديدة أخرى من الطرف الأيسر، لكن الحارس محمد فوزي تصدى للمحاولتين.

في الدقيقة 46 ومن تمريرة طويلة بقدم خالد عبد الفتاح تصل الكرة باتجاه محمد شريف فارتبك الحارس لتعانق الكرة الشباك، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لتسلل محمد شريف، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.