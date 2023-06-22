ويجز يطرح أغنية جديدة وسط جمهور حفله غدا

أعلن مغنى الراب ويجز عن طرح أغنية جديدة، وسط جمهور حفله، الذي يحييه غدا في منطقة التجمع الخامس، ليكونوا أول المستمعين للأغنية.

وقال ويجز من خلال خاصية أستوري عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: «هستناكوا كلكوا فى حلفتى يوم 23 وهغنى لأول مرة أغنيتى الجديدة اللى لسه هتنزل».

ويستعد مغني الراب ويجز، لحفلة غنائية جديدة في منطقة التجمع الخامس، غدا، بمشاركة فريق ديسكو مصر والمطربة دينا وائل.

وكان أكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أنه تم سداد مبلغ 215 ألف جنيه من قبل الشركة المنظمة لحفل ويجز بالتجمع الخامس، وذلك استعداد لإقامتها فى موعدها المحدد يوم 23 من الشهر الجاري.

وأضاف عبدالله أن هذا المبلغ الذى تم سداد لخزينة النقابة ما هو إلا رسوم إقامة الحفل، لذلك تم طرح التذاكر بشكل رسمي عبر إحدى المواقع المتخصصة فى بيع التذاكر أونلاين.

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، قد أكد فى تصريح سابق أنه تم الاتفاق بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمطرب ويجز على حل الأزمة، وتوقيعه على الإقرار الذي فرضه مصطفى كامل على مطربي المهرجانات والراب.