في سباق مع الزمن، تدخل فرق الإنقاذ البحري، لإنقاذ الغواصة السياحية تيتان، والتي تحمل على متنها 5 أشخاص، من أعماق المحيط الأطلسي، حيث كانت في رحلة للغوص، منذ يوم الأحد الماضي؛ لرؤية حطام سفينة تيتانيك، والذي يقع على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب سانت جونز ونيوفاوندلاند، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وطبقًا للصحيفة، فقد لاقى الحادث استجابة هائلة من السلطات الأمريكية والكندية والفرنسية؛ لإنقاذ الغواصة، بما في ذلك البحرية الأمريكية وخفر السواحل.

وفي بيان مقتضب على تويتر، قال خفر السواحل، إنه تم اكتشاف ضوضاء تحت الماء، لذا تم نقل بعض المركبات التي تعمل عن بعد، والمشاركة في البحث في محاولة لتحديد مصدر الأصوات، ولا تزال المركبات تبحث عن الغواصة تيتان.

وحسب الصحيفة، صرح خفر السواحل الأمريكي في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، بأن طائرة استطلاع كندية تبحث عن غواصة تيتان المفقودة في شمال المحيط الأطلسي، والتي تقل 5 أشخاص على متنها في شمال الأطلنطي، حيث تم اكتشفت ضوضاء تحت الماء في منطقة البحث، مشيرين إلى سلبية عمليات البحث حتى الآن، لكنها مستمرة.

ووفقاً للصحيفة، فإن غواصة تيتان التي فقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال المحيط الأطلسي النائية، هي الغواصة الأكثر خفة وزنًا وفعالية من حيث التكلفة في أعماق البحار على الإطلاق، وفقًا لشركة Ocean Gate Expeditions، وهي الشركة التي طورتها في Everett بواشنطن.

كما ذكرت الصحيفة، التفاصيل التي شاركتها الشركة حول السفينة، وهي أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة تيتان في أعماق البحار ليسوا أول من يخاطر بحياتهم للحصول على فرصة لإلقاء نظرة على حطام السفن الأكثر شهرة في التاريخ.

وقالت مسئولة الأمن القومي السابقة، والتي قامت بتشغيل غواصات عميقة للبحرية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، إن قيادة سفينة مثل تلك التي يبحث عنها رجال الإنقاذ في شمال الأطلنطي كان بمثابة الإبحار في الفضاء الخارجي.

وأكد جيف إيجرز، قائد البحرية السابق الذي قضى 4 سنوات في قيادة غواصات عسكرية صغيرة كانت مماثلة في الحجم للغواصة المفقودة، المسماة تيتان، "أن الغواصة بعيده جدًا عن أي شيء يمكن أن يقدم لها المساعدة"، لكنها أكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية.