 كييف تعلن تلقيها مساعدات مالية من شركائها بقيمة 20 مليار دولار هذا العام - بوابة الشروق
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كييف تعلن تلقيها مساعدات مالية من شركائها بقيمة 20 مليار دولار هذا العام

وكالات:
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 3:43 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 3:43 م

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقي كييف مساعدات بلغت نحو 20 مليار دولار من شركائها منذ بداية العام الجاري.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الخميس: "يبلغ الحجم الإجمالي للتمويل الخارجي 19,9 مليار دولار في عام 2023"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن أكبر الموارد للتمويل في العام الجاري هي: المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.1 مليار دولار، والمنح الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار، والأموال من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التمويل الموسع بقيمة 2.7 مليار دولار.

وصرح وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارتشينكو، سابقا، أن كييف تأمل بتلقي 14.1 مليار دولار من الغرب في العام الجاري لاستعادة المجالات الرئيسية التي تشجع الاقتصاد الوطني.

وفي مارس الماضي أعلن النبك الدولي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية أن كييف تحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة إعمارها.


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