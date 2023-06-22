 القوات الجوية الأوكرانية تشن 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية - بوابة الشروق
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القوات الجوية الأوكرانية تشن 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 9:59 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية شنت 12 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان، أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من استهداف ثلاثة مراكز قيادة ومناطق للتحكم ونظام دفاع مضاد للطائرات ومعدات عسكرية و13 وحدة مدفعية ومستودع ذخيرة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان إنه تم تدمير مروحية روسية من طراز "مي-24" وسبع مسيرات استطلاع.
وأشارت إلى أن الجيش الروسي نفذ 44 هجوما صاروخيا وغارات جوية.


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