تقرير: إصابة خمسة أشخاص بإطلاق نار في شفاعمرو الفلسطينية

أصيب خمسة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الخميس، في مدينة شفاعمرو، حسبما أفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

ونقلت "معا" عن خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء"، إن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لخمسة مصابين بجراح متفاوتة، في ما وصفته بـ"حادث عنف" في شفاعمرو.

وأوضحت في بيان لها أن أحد الجرحى حالته خطيرة، فيما قدرت حالة أربعة آخرين بـ"المتوسطة".

وقالت "شرطة الاحتلال" في بيان لها إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة، لافتة إلى أن إطلاق النار استهدف صالون حلاقة في شفاعمرو، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بحالة متوسطة وشخص بحالة خطيرة حسبما افادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

ويشهد الداخل الفلسطيني تصاعدًا خطيرًا في جرائم القتل التي تضلع فيها أجهزة أمن الاحتلال، ضمن مخطط لتفكيك نسيج المجتمع بالداخل، وتصفية أشخاص، حيث وصل عدد ضحايا جرائم القتل منذ بدء العام لـ103 ضحايا.

ويشار إلى أن مدينة شفاعمرو هي مدينة فلسطينية وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948، وتقع في منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين، في لواء الشمال حسب التقسيم الإداريّ الإسرائيليّ وتحديدًا في منطقةِ الجليل الأسفل، وتبعدُ عن البحرِ مسافة 13كيلومترا وعن حيفا وعكّا والنّاصرة 20 كيلومترًا.