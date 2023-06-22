مصر تستضيف البطولة الودية لشباب الطائرة استعدادا لمونديال العالم

يواصل المنتخب المصري للشباب للكرة الطائرة تحت 21 سنة، استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو المقبل، في دولة البحرين، بمشاركة 16 منتخبًا.

ويخوض المنتخب الوطني بطولة ودية مع منتخبي الأرجنتين والسعودية، من أجل الاستعداد الجيد والقوي لمنافسات بطولة العالم.

ومن المقرر أن تقام البطولة الدولية على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، على توفير مناخ جيد وملائم لجميع المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم، من أجل تحقيق نتائج جيدة ومتميزة وحصد المزيد من الميداليات والبطولات ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من منتخبات إيطاليا، والبرازيل، والمكسيك.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة، كان قد توج ببطولة إفريقيا للشباب والتي أقيمت في تونس في شهر أغسطس الماضي، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 3-1، وتأهل إلى بطولة العالم.