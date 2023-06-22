 بوتين يضيئ شمعة أمام نصب الأم الثكلى بمناسبة يوم الذكرى والحزن - بوابة الشروق
الخميس 22 يونيو 2023 4:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

بوتين يضيئ شمعة أمام نصب الأم الثكلى بمناسبة يوم الذكرى والحزن

وكالات
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 4:13 م

زار الرئيس فلاديمير بوتين، متحف الحرب الوطنية العظمى بموسكو في الذكرى الـ82 لعدوان ألمانيا النازية ومحورها على الاتحاد السوفيتي، وأضاء شمعة أمام نصب "الأم الثكلى" في المتحف.

وتجول الرئيس بوتين، في المتحف، واطلع على عرضي "أوفياء للوصايا" و"معركة موسكو.. النصر الأول!"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتصادف اليوم الذكرى الـ82 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)، والتي انتهت بنصر ساحق للجيش الأحمر على جيوش ألمانيا النازية وحلفائها في دول المحور الأوروبي وجيش الإمبراطورية اليابانية.

ووضع بوتين، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين في موسكو، حيث رفات عظماء روسيا من المنتصرين على النازية وجيوشها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك