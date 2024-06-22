27 قتيلا على الأقل إثر انزلاقات أرضية وفيضانات في أمريكا الوسطى

قضى 27 شخصا في أمريكا الوسطى من جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، وفق ما أفاد الجمعة مسؤولون أشاروا أيضا إلى تسجيل وفيات في جواتيمالا وهندوراس.

وقال وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز، إن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.

من جانبه، قال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا في مقابلة تلفزيونية: «للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19».

بين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.

وقال أمايا إن عمليات إجلاء وقائية أجريت في مناطق عرضة بشكل كبير للخطر تقع عند سفوح تلال وقرب أنهر فاضت مياهها.

وفي جواتيمالا المجاورة، أفادت السلطات بمصرع سبعة أشخاص وأعلنت أن الفيضانات ألحقت أضرارا بطرق وجسور.

وأفادت اللجنة الدائمة للطوارئ في هندوراس بوفاة شخص وتضرر أكثر من مئتي منزل و3500 شخص.

وأدى ارتفاع منسوب أنهر إلى عزل عدد من المناطق في جنوب هندوراس قرب الحدود مع السلفادور، وفق وكالة فرانس برس.

ولم يفد عن وفيات في نيكاراجوا، لكن السلطات حذّرت من ارتفاع منسوب أنهر ومن اجتياح المياه منازل وتضرر طرق.