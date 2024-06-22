غرق مصطاف ألماني خلال رحلة بحرية في جزيرة مايوركا الإسبانية

لقي مصطاف ألماني حتفه غرقا خلال رحلة على متن قارب في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وذكرت دورية "جريدة مايوركا" أن الرجل، البالغ من العمر 58 عامًا المنحدر من مدينة تسوسن جنوب برلين، كان قدم إلى الجزيرة الإسبانية الواقعة في البحر المتوسط برفقة زوجته لزيارة شقيقه الذي يعيش هناك.

وفي تصريحات للصحيفة، قال شقيق المتوفى إنه "كان مصابًا بورم في المخ وأراد أن يستجم من كل العمليات الجراحية التي أجراها". وأكدت القنصلية الألمانية في بالما الوفاة.

وكتبت الصحيفة أن قارب الرحلة غادر من ميناء ألكوديا في شمال مايوركا وعلى متنه ما مجموعه 168 راكبًا. ولم يُعرف بعد كيف وقع الحادث في خليج بولنسا. ووفقًا لأقوال شهود العيان التي نقلتها دورية "جريدة مايوركا"، فإن قبطان القارب اعتقد أن الألماني كان يمارس رياضة الغوص السطحي بالقرب من القارب. وأضافت الصحيفة أنه مع استمرار عدم تحرك الرجل لفترة طويلة، تم سحبه من الماء. وأكدت الشرطة أنها بدأت التحقيق في الحادثة.