أعلنت البحرين، اليوم الأحد، تفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 70% بالوزارات والأجهزة الحكومية.

كما أفادت وزارة التربية والتعليم البحرينية، بأنها قد أصدرت تعليماتها لجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة (رياض الأطفال والمدارس والجامعات) بتفعيل المنصات الرقمية للعمليات التعليمية كإجراء احترازي ضمن الخطة المعتمدة، وفقا لوكالة أنباء البحرين.



وقالت إنه يمكن لجميع المؤسسات التعليمية الراغبة في الاستفسار، أو الحصول على الدعم في إدارة عملياتها التواصل مع الوزارة ومجلس التعليم العالي عبر قنوات الاتصال الرسمية المعتمدة والمعمول بها حسب المعتاد.

كما حثت البحرين المواطنين والمقيمين على استخدام الطرق الرئيسية فقط عند الضرورة "من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية"، وذلك عقب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة عسكرية أمريكية.