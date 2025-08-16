نائب الرئيس الفلسطيني يزور عائلة الأسير مروان البرغوثي بعد تهديد بن غفير له



قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إنه أجرى زيارة منزل عائلة الأسير القائد مروان البرغوثي «أبو القسام»، اليوم السبت، وذلك تأكيدًا على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه قضية الأسرى باعتبارها أولوية وطنية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «رافقني في هذه الزيارة كل من وزير هيئة شئون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، وأمين سر حركة فتح إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل، وعدد من أعضاء لجنة الإقليم».

وأشار إلى أنه «أكد خلال الزيارة، أأن ما يتعرض له الأسرى بفعل السياسات الإسرائيلية هو إعدام بطيء يتطلب تدخل الهيئات والمنظمات الدولية لحمايتهم».

وأضاف: «كما شددت على أن القائد مروان البرغوثي يشكل رمزًا للنضال الفلسطيني، وأننا في القيادة الفلسطينية نبذل جهودًا متواصلة على المستويات كافة؛ من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بعد اقتحام زنزانته، وسط صدمة عائلته من ملامحه، ومخاوف على مصيره.

وقال بن غفير للبرغوثي إنه سيمحو كل من يعبث مع شعب إسرائيل، وأضاف موجها حديثه للبرغوثي «إنكم لن تنتصروا، ويجب أن تدركوا ذلك».

ويأتي ذلك في إطار السياسات الاستفزازية للوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، وغداة مصادقة رئيس أركان الجيش إيال زامير على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة، إن الوزير بن غفير اقتحم قسم العزل الفردي الذي يقبع فيه الأسير البرغوثي، وقال له: «من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا».

ونشرت القناة مقطعا مصورا لبن غفير وهو يقوم بالزيارة الاستفزازية للبرغوثي الذي بدا في المقطع بجسد هزيل ويعاني وضعا صحيا سيئا، وقالت القناة إن زيارة بن غفير للسجن كانت لمتابعة تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

وفي 17 يوليو الماضي، تفاخر بن غفير بتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك عندما وصل إلى المحكمة العليا لحضور جلسة استماع بشأن التماس جمعية حقوق المواطن، حول ظروف معيشة واحتجاز الأسرى الفلسطينيين.

والبرغوثي يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية بالسجون الإسرائيلية، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بـ5 مؤبدات.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في أبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسئولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين.



