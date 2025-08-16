يواصل الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، نسف عدد كبير من المنازل في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مقطع فيديو يرصد نسف المنازل باستخدام الروبوتات المفخخة والمتفجرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ680 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 18 مواطنا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 61827 شهيدًا و155275 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.