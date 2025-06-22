جارديان: خيارات إيران بعد الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر

اعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الخيارات المتاحة حاليًا أمام إيران أصبحت محدودة ومحفوفة بالمخاطر بعد الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية.

وقالت الصحيفة في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن إيران سعت إلى ردع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانضمام إلى الحملة الجوية الإسرائيلية من خلال إطلاق تهديدات شديدة بالانتقام، لكن الخيارات المتاحة حاليًا أمام طهران أصبحت محدودة ومحفوفة بالمخاطر.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات أطلقها مسئولون إيرانيون بأن السفن والقواعد العسكرية الأمريكية ستُستهدف، ونوهت بأنه رغم تركيز الضربات الإسرائيلية على منصات إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى الإيرانية، لكن طهران لا تزال تمتلك ترسانة هائلة من الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" قصيرة المدى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الولايات المتحدة اتخذت احتياطات خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وزعت وجودها البحري في المنطقة وتعزيز الدفاعات الجوية، في محاولة لضمان أن تصبح هدفًا صعبًا قدر الإمكان.

كما حذر ترامب في خطابه بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية من مشاركة أمريكية أوسع في الحرب الإسرائيلية على إيران إذا حاولت الأخيرة الرد.

وأوضحت الصحيفة، أن سلاح إيران الرئيسي الآخر، الذي بنته على مدى عقود، هو شبكة تحالفاتها مع الميليشيات الإقليمية أو ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، إلا أن هذه الشبكة أيضًا استُنزفت، حيث دمرت إسرائيل ترسانة حزب الله اللبناني الصاروخية الضخمة العام الماضي، على حد قولها.

إلى ذلك، أشارت "جارديان" إلى أن كتائب حزب الله العراقية هددت باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط إذا دخلت الولايات المتحدة الحرب بجانب إسرائيل.

وقال أبوعلي العسكري، القائد الأمني لكتائب حزب الله، في بيان قبل أيام: "بلا شك، ستصبح القواعد الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة أشبه بمناطق صيد البط"، على حد تعبيره.

وتملك الولايات المتحدة منشآت عسكرية في 19 موقعًا على الأقل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من بينها 8 مواقع دائمة.

وذكرت "جارديان" أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، اتفقت على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن الجماعة قالت إنها ستعتبر الهدنة منتهكة إذا قرر ترامب المشاركة في هجمات على إيران، وسوف تستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

ورأت الصحيفة البريطانية أن دخول أي من هذه الميليشيات إلى الحرب من شأنه أن يستدعي رد فعل أمريكي مدمر، فالولايات المتحدة كانت تستعد لمثل هذا السيناريو على مدى الأشهر التي كانت تجهز فيها إسرائيل لهجومها على إيران.