وزير الخارجية الروسي: السماح للدول بتفسير حق الدفاع عن النفس كما تريد سيؤدي للفوضى

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تعليقا على الضربات الإسرائيلية على إيران، بأن الفوضى ستحل على العالم إذا سُمح للدول بتفسير حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بالطريقة التي تريدها.

وقال لافروف، على قناة "روسيا 1": "حسنًا، هؤلاء هم أكبر المتشككين هناك، والبقية يقولون إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، كما قال ماكرون"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وتابع: "دفاع عن النفس ضد ماذا؟ إذا سُمح لكل دولة بتفسير حق الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بطريقة تجعلني أقرر بنفسي متى أستخدم حقي ولا أريد الرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة، فلن يكون هناك نظام عالمي، بل فوضى عارمة".