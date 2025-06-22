محلل سياسي إسرائيلي: هناك قلق حقيقي من الرد الإيراني بعد الضربات الأمريكية

اعتبر محلل الشئون السياسية والعالمية في شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، والصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، أن تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تواصل استهداف أهداف إضافية في إيران بعد قصفها لـ3 منشآت نووية إيرانية، يرجع إلى وجود قلق حقيقي من الرد الإيراني بعد تلك الضربات.

وأوضح رافيد أن إيران قالت عدة مرات، إنه إذا انضمت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب وهاجمت منشآتها النووية، فإنها سترد ضد القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي، إلى أن هناك قواعد أمريكية في العديد من الدول الخليجية جميعها في مرمى صواريخ إيران، وليست حتى الصواريخ بعيدة المدى.

وتابع: "يمتلك الإيرانيون آلاف الصواريخ قصيرة المدى التي يمكنها الوصول إلى تلك القواعد الأمريكية".

ورأى رافيد أن "السؤال الأهم الآن: هل سيشنّ الإيرانيون هذا الرد الانتقامي؟".

وأضاف أن السؤال الثاني هو ما إذا كانت إيران ستغلق مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، مشيرا إلى أن هذا تهديد آخر أطلقته طهران قبل أيام.

وأردف أن إغلاق مضيق هرمز سيؤثر على كامل حركة الشحن التجاري في الخليج، ومعظمها نفط وغاز طبيعي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ويؤثر على اقتصاد العالم بأسره.

واعتبر رئيس جهاز المخابرات البريطاني السابق "إم آي 6"، أليكس يانجر، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قبل أيام، أن إغلاق مضيق هرمز أسوأ سيناريو محتمل، إذ أنه سيمثل بلا شك مشكلة اقتصادية هائلة، بالنظر إلى تأثيره على أسعار النفط.

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. ويُعد أهم ممر نفطي في العالم؛ إذ يتدفق عبره 30% من النفط الخام المنقول بحرًا في العالم و20% من الغاز الطبيعي المُسال.

وبحسب حليمة كروفت رئيس قطاع استراتيجيات السلع الأولية لدى شركة "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، تشير تقييمات إلى صعوبة إغلاق الإيرانيين لمضيق هرمز، لكنها أوضحت أنه "بإمكان طهران استهداف ناقلات النفط هناك، وزرع ألغام في المضيق"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.