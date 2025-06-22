رئيس حزب اليسار الألماني: الهجمات الأمريكية على إيران مخالفة للقانون الدولي

انتقد رئيس حزب اليسار الألماني، يان فان آكن، الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، واعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

وقال فان آكن إن المفاوضات وحدها هي التي يمكنها أن تمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية. ودعا السياسي الألماني المعارض جميع الأطراف إلى التهدئة والامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

وتابع فان آكن محذرا: «عندما ينتهك الغرب نفسه القانون الدولي، يزداد الأمر صعوبة في كسب الدعم العالمي لأوكرانيا وللنضال ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين باعتباره مخالفا للقانون الدولي». وأضاف: «لذلك كان هذا اليوم يوما آخر جيدا بالنسبة لبوتين».

وكانت الغارات الجوية الأمريكية الليلية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهدفت منشآت نووية في ثلاث مناطق داخل إيران، من بينها منشأة فوردو شديدة التحصين، والمخصصة لتخصيب اليورانيوم.



