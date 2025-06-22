الهند تعرب عن قلقها من التصعيد إثر العدوان الأمريكي على إيران

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأحد، عن قلق بلاده العميق من التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، في أعقاب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح مودي أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش خلاله بشكل مفصل "التطورات الراهنة في المنطقة".

وقال مودي: "ننظر بقلق بالغ إلى التوتر المتصاعد، وندعو إلى خفض فوري للتصعيد"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.



