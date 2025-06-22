منظمة الطاقة الإيرانية تدين القصف الأمريكي لمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان النووية

أدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشدة الهجوم الأمريكي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، واعتبرته عملا وحشيا ينتهك القوانين الدولية.



وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد: "تعرضت المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان لهجوم من قبل أعداء إيران الإسلامية، في عمل وحشي يتعارض مع القوانين الدولية، وخاصة معاهدة حظر الانتشار النووي".

وأضافت: "مع الأسف، نفذ هذا العمل، المخالف للقوانين الدولية، في ظل لامبالاة، وحتى بتعاون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشارت المنظمة إلى أن "العدو الأمريكي.. ومن خلال رئيس هذا البلد، أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المواقع المذكورة، والتي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".

وشددت على ضرورة إدانة المجتمع الدولي "لهذا العبث القائم على قانون الغاب، وأن يدعم إيران في نيل حقوقها المشروعة".

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها "رغم مؤامرات أعدائها الخبيثة، وبجهود آلاف من علمائها وخبرائها الثوريين والمتحمسين، لن تسمح بتوقف تطور هذه الصناعة الوطنية، التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين".

وختمت بيانها بالقول إنها "وضعت على جدول أعمالها الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوق الأمة الإيرانية النبيلة".

وفي وقت سابق، تعرضت 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية. وتعد فوردو ونطنز وأصفهان من المواقع المحورية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.