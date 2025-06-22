الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي يهدد نصف السكان بمناطق سيطرة الحكومة باليمن

كشفت 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن أن انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" واليونيسف، تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه.

وأفاد البيان، بأن وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية.

وأضاف البيان، أن آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر اليوم، أظهر صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.

ولفت إلى أنه بين مايو الماضي وأغسطس المقبل، يواجه حوالي 4.95 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي ترقى إلى مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3+ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وأوضح البيان، أن هذا يمثل زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنةً بالفترة من نوفمبر الماضي إلى فبراير الماضي.

وتوقع أن يتدهور الوضع مستقبلا وهذا من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق المحافظات الجنوبية إلى 5.38 مليون شخص - أي أكثر من نصف السكان.

وحذر البيان، من أن الأزمات المتداخلة المتعددة تستمر في زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، والظواهر الجوية القاسية التي تحدث بشكل متزايد.

وذكر أن الجهات الإنسانية الفاعلة، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، تقوم بإعادة ترتيب أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، مستهدفةً المناطق عالية الخطورة بتدخلات متكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والصحة والحماية، وذلك لتعظيم الأثر المنقذ للحياة.

يشار إلى أن اليمن بشكل عام يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب المستمرة منذ نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين.