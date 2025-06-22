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أعداد جريدة الشروق
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ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة رغم عدم فوزه بالكرة الذهبية

الشروق
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 12:53 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 12:53 ص

أشاد ماركو ماتيرازي، نجم إنتر ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، بمحمد صلاح، نجم ليفربول، واصفًا إياه بـ"الأسطورة".

وقال ماتيرازي في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح لاعب استثنائي، وأعرفه جيدًا منذ أن كان في إيطاليا بقميص روما. رحيله إلى ليفربول كان خسارة كبيرة للدوري الإيطالي، فقد أصبح من أبرز نجوم العالم هناك".

وأضاف: "تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف في الدوري الإنجليزي ليس بالأمر السهل، وصلاح فعل ذلك بانتظام، وهو ما يجعله في مصاف الكبار".

وتابع: "الكرة الذهبية تُمنح لأفضل لاعب في العالم، وأتذكر حين لعبت مع ويسلي شنايدر عام 2010، وكان يستحق الجائزة وقتها، لكنه لم يحصل عليها".

واختتم: "ربما لم يصل صلاح بعد إلى الكرة الذهبية، لكنه من وجهة نظري يستحق أن يكون ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم دون شك".


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