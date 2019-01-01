النرويج تعتزم إدخال هجمات أوتويا وأوسلو في الخطة التعليمية بالمدارس

تعتزم النرويج إدخال الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة أوسلو وجزيرة أوتويا قبل ثمانية أعوام، في الخطة التعليمية بالمدارس النرويجية في المستقبل.

وذكرت صحيفة "فيردينس جانج" النرويجية عقب مراسم إحياء الذكرى السنوية لضحايا الهجمات مساء أمس الأحد في أوسلو أنه يتعين على الأطفال والمراهقين أن يتلقوا دروسا عن الإرهاب الذي تعرضت له النرويج قبل ثمانية أعوام.

ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم النرويجي يان توره سانر قوله إنه ليس من المهم فقط فهم الهجمات، بل أيضا وضعها في سياق أكبر، مضيفا أنه من البديهي لذلك تدريس ذلك في المدارس.

ولم يتحدث الوزير عن جدول زمني لتطبيق هذه الخطط.

يُذكر أن الإرهابي اليميني أندرس بهرينح برايفيك قام بتفجير سيارة مفخخة في الحي الحكومي بأوسلو، وأطلق النار بعد ذلك في جزيرة أوتويا على عشرات المشاركين في معسكر صيفي لمنظمة الشباب التابعة لحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي في 22 يوليو عام 2011، وأودت الهجمات بحياة 77 شخصا.