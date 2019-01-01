الحوثيون: نحرص على أمن البحر الأحمر بسبب التوتر في المنطقة

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، حرصها على أمن البحر الأحمر خاصة في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة والإقليم.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان صحفي، إن قواته مستعدة للرد على أي تصعيد لما وصفه بقوى "العدوان"، في إشارة إلى قوات التحالف العربي، محذرًا في الوقت ذاته من أي تصعيد في جبهات الحدود والساحل الغربي للبلاد.

ودعا المجلس الأعلى، اليمنيين إلى تعزيز روح الأخوة واليقظة لتفويت ما وصفها بـ "مؤامرات قوى العدوان بالتزامن مع انكسارها وتلقيها ضربات متتالية".

كما دعا المجلس السياسي للحوثيين المجتمع الدولي إلى الالتزام برفع الحصار عن اليمن وفي مقدمة ذلك الحصار البحري وعدم التضييق على وصول الغذاء والسفن التجارية إلى الموانئ اليمنية وفي مقدمتها ميناء الحديدة.

وأشار المجلس إلى مواقفه الثابتة "تجاه السلام المشرف والعملية السياسية بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقلاله"، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الرامية إلى تحقيق السلام.

ويشهد اليمن صراعًا بين قوات الحكومة الشرعية والحوثيين منذ عام 2015 من أجل استعادة سيطرتها على ربوع البلاد.