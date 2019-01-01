انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية

عقد الاتحاد العام للغرفة السياحية، مساء اليوم الاتنين، الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة ثلاث ميزانيات لأعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩.

وقال ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد، إن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يبد أية ملاحظات على أداء مجلس إدارة الاتحاد الحالي.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد موقف المبنى الإداري للاتحاد في مدينة الشيخ زايد، ومراكز التدريب التابعة للاتحاد، منها مركز القيادة، ومراكز تدريب فنون الطهي في الأقصر و٦ أكتوبر، ومنها الاتحاد الأوروبي للتدريب.

وأكد ترك، أن الاتحاد سيعمل الفترة المقبلة على زيادة تنافسية المقاصد السياحية، ورفع كفاءة المنتج السياحي والخدمات المقدمة، ورفع كفاءة العنصر البشري، وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي.

وكشف ترك أنه تم تشكيل لجنة من ٢٠ شركة لتفعيل النظام الإلكتروني لتسهيل عمل كافة الإجراءات التي تحتاجها الغرف وأعضائها من الاتحاد.

وقال نائب رئيس الاتحاد إن مجلس الاتحاد الحالي وافق علي عدد من الخدمات سيتم تنفيذها من خلال مركز القيادة الآمنة التابعة للاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عمل دراسة كاملة لتنظيم استخدام المركز.