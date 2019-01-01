جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته للنواب الديمقراطيين بالكونجرس بتغيير قوانين الهجرة من أجل الحد من تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر"، أن هناك تقدمًا كبيرًا في ضبط تدفق اللاجئين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، "لكن يجب على الديمقراطيين فى الكونجرس تغيير قوانين الهجرة كي يكون كل شيء جيد والقضاء على الثغرات" .

إلا أن الأمور تتجه نحو مزيد من الصراع، فيما بين ترامب والحزب الديمقراطي المسيطر على أغلبية المقاعد في الكونجرس، فبعد إعلان ترمب ملامح خطته لتعديل قانون الهجرة إلى الولايات المتحدة، اندلع جدل واسع داخل الأوساط السياسية المختلفة، حول هذه الخطة وتأثيرها على المجتمع ونظام الهجرة في المستقبل.

وتقدم «الشروق» خلال السطور التالية كل المعلومات عن قانون الهجرة الجديد الذي يسعي ترامب إلى تطبيقه:

- من هي الفئات التي لها الأولوية في قانون الهجرة الجديد لأمريكا؟

سيتم في ظل النظام الجديد توفير تأشيرة تسمى "بناء أمريكا"، كما أطلق عليها دونالد ترامب، وترتكز على 3 معايير،هي الموهبة غير العادية، والمهن المهنية والمتخصصة، والطلاب الاستثنائيون.

- ما الجديد في نظام التأشيرات؟

وتركز الخطة على جانبين مهمين: تحديث أمن الحدود، وتعديل نظام التأشيرات لتكون على أساس الجدارة، بالإضافة إلى عامل العمر وكفاءة اللغة الإنجليزية وعروض التوظيف.

- ما الخطط المستهدفة من ترامب في القانون الجديد؟

قال الرئيس الأمريكي، إن الخطة تستهدف تحقيق 6 أهداف رئيسية متوازية، تأمين الحدود، وحماية الأجور الأميركية، وجذب والحفاظ على المهاجرين ذوي المهارات العالية، والتركيز على الهجرة القانونية للعائلات، وجذب العمالة الماهرة في الصناعات الحيوية، والحفاظ على القيم الإنسانية .

- ماهي مقترحات ترامب تهدف لتغيير نظام "البطاقات الخضراء" وتفضيل المهاجرين ذوي الكفاءات العالية؟

طبقاً للنظام الحالي فإن نحو 66 % من البطاقات الخضراء "جرين كارد"، يتم منحها لمن لديهم روابط أسرية، بالإضافة إلى 12 % يتم منحها للمهاجرين على أساس المهارات، و22 % من خلال التأشيرات الإنسانية وتأشيرة التنوع.

وبموجب الاقتراح الجديد، سترتفع نسبة العمالة والمهارة إلى 57 %، و33 % للأسرة و10% لكل شيء لا يدخل في هذه الخانات .