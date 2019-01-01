تغريم 3 سائحين فرنسيين في فينيسيا الإيطالية لتركهم دراجاتهم بوسط المدينة

غرّمت السلطات الإيطالية ثلاثة سائحين فرنسيين في العشرينيات من أعمارهم 100 يورو (112 دولارًا) لكل منهم، بسبب قيامهم بترك دراجاتهم الهوائية في وسط مدينة فينيسيا، حسبما ذكرت سلطات المدينة اليوم الأحد.



وجاء في بيان للسلطات أن الشرطة المحلية أوقفت الرجال الثلاثة أمس السبت، بعدما تركوا دراجاتهم في شارع جانبي بمنطقة كوناريجيو.



يشار إلى أن فينيسيا، وهي مدينة تعج بالسياح، تتبنى قواعد صارمة فيما يتعلق بالسلوك في وسط المدينة.



ومن بين أمور أخرى، فإنها تمنع استخدام الدراجات والسباحة في القنوات المائية والنزهات في الشوارع.



وتم تغريم اثنين من السائحين الألمان يوم الجمعة 950 يورو بشكل إجمالي ، بسبب تسخينهما بعض القهوة باستخدام موقد صغير على درج جسر ريالتو الشهير.



كما أن القواعد الصارمة تستهدف غير السائحين أيضا، حيث أصدر رجال الشرطة أمس السبت أمرا بطرد رجل روماني كان مستلقيا على الأرض ويتسول للحصول على اموال.