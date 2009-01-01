غلق مركز لعزل كورونا في الفيوم بعد تعافي آخر مصاب بالفيروس

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، غلق مركز التعليم المدني بشكشوك والذي كان مخصصا لعزل حالات مصابي فيروس كورونا المستجد؛ بعد تعافي آخر الحالات وانحسار أعداد المصابين بشكل عام بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مركز التعليم المدني بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي الذي تم تجهيزه كمكان لعزل الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا، ضم 45 غرفة، ووحدة للأشعة، ومعملا للتحاليل، وعيادة طبية، واستقبل 138 حالة منذ تجهيزه وافتتاحه في الأول من يونيو الماضي وحتى خروج آخر حالة.

وأشاد المحافظ بجهود الفرق الطبية، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجائحة التي ألمت بالبلاد، وكانوا صفا واحدا وتفانوا في خدمة المرضى غير عابئين بما قد يواجهونه من مخاطر، وتحملوا المسئولية كاملة دون كلل أو ملل، فأثبتوا بحق معادن المصريين الأصيلة التي تظهر وقت الشدائد.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة أبشواي بمشاركة الفرق الطبية الاحتفال بتعافي وخروج آخر الحالات المصابة بالمركز، ومنحهم شهادات التقدير تقديرا لجهودهم المتميزة.