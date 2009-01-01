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محافظ سوهاج ينعي المجندين عبد الرحمن جمال ومحمد شافع شهداء إرهاب سيناء أمس

اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
محمد عبد المجيد:
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 7:55 م

نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند عبد الرحمن جمال خليل أحمد ابن قرية أولاد حمزة بالعسيرات، والشهيد مجند محمد شافع أحمد شافع ابن قرية العتامنه بمركز طما، واللذين استشهدا في سيناء أمس.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرتي الشهيدين، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأكد الفقي أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده فى مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا".

وأناب محافظ سوهاج اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة؛ لاستقبال جثامين الشهيدين اليوم بمطار سوهاج، يرافقه العقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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