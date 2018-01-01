قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، إن مصر لن تواجه أزمة انعدام المياه نتيجة ملء سد النهضة إلا إذا حدث فترة جفاف طويلة تستمر لعشرات السنين، مؤكدًا أن وزارة الري تمتلك الخطط التي تواجه بها هذا الأمر حال حدوثه.



وانتقد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة بكميات من الأمطار، قائلًا إن هذا التصريح استباقي للتأكيد على أنها بدأت الملء.



وتابع: «البدء في ملء سد النهضة من خلال بعض الأمطار «تصرف سياسي غير جيد»»، قائلًا إن «إثيوبيا تعتبر نفسها مصدر مياه النيل ولها الأحقية في الاستفادة من النهر».



وذكر أن الجانب الإثيوبي قبل أي جلسات خاصة بالمفاوضات يستخدم نوعًا من الضغط والتصريحات النفسية لرفع سقف التفاوض، لافتًا إلى أنه من الوارد أن تثير إثيوبيا نقاطًا خلافية تؤدي إلى فشل المفاوضات، من خلال التلاعب بالألفاظ والمفاهيم.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.



وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

