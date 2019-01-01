نقيب الصحفيين: توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية عودة حقيقية للنشاط النقابي

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن انعقاد حفل توزيع جوائز مسابقة "جوائز الصحافة المصرية"، هو بمثابة عودة حقيقية إلى العمل والنشاط النقابي.



وأشار رشوان، خلال الحفل الذي عقد ، اليوم الأربعاء، بمسرح النقابة واقتصر على الفائزين فقط لتقليل الازدحام - إلى أنه لولا الصحافة المصرية لما كانت النقابة، فالصحافة جاءت قبل النقابة، وبقاؤها هو بقاء للنقابة.



وأضاف رشوان، أن 27 مؤسسة حصلت على ما بين جائزة إلى ٧ جوائز، مؤكدًا أن التفوق موزع على كل الجماعة الصحفية.



وأعلن نقيب الصحفيين، قرار اللجنة الثقافية بالنقابة، إعادة فتح باب الإشتراك بالمسابقة مرة أخرى عن الأعمال المنشورة في 2019، بعد تخطي الشهور الصعبة التي مرت البلاد بها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن نقابة الصحفيين تمر كما يمر العالم كله بظروف غاية في الصعوبة، وحاولت النقابة بما توافر لديها من موارد، وبما استطاعت أن تجعل الحياة المهنية والاجتماعية أسهل على الزملاء.



وتابع "نجحنا في بعض الأمور ولم ننجح في بعضها الآخر، ولكن سنواصل من أجل كرامة الصحفي، وحصول الجميع على حقوقهم، فهذا العهد قائم بيننا، وندعو لمصر والعالم أن يجتازا هذه الجائحة، لنتزاحم داخل النقابة من جديد".