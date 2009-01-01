الحكومة: إعادة افتتاح حديقة الحيوان بعد العيد بسعة استيعابية 50%

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الأوضاع منذ إجراءات الحكومة للفتح التدريجي في الـ27 من يونيو الماضي سارت على نحو جيد للغاية لم يكن يتوقعه»، مشيرًا إلى أن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في تناقص.



وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات كان لها دور كبير في قلة الأعداد»، لافتًا إلى أن اجتماع لجنة الأزمة اليوم شمل اتخاذ مجموعة من القرارات.



ولفت إلى تطبيق القرارات المتخذة اليوم، اعتبارًا من الأحد المقبل، بعد توقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على القرارات يوم السبت المقبل، موضحًا أن القرارات تضمنت الإبقاء على غلق الشواطئ والمتنزهات العامة.



وذكر متحدث الوزراء أنه سيتم السماح للمتنزهات والحدائق التي تعمل بنظام التذاكر بالفتح والعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، بعد إجازة عيد الأضحى، متابعًا: «سيتم السماح بإعادة افتتاح حديقة الحيوان بعد العيد وسيتم السماح بطباعة 50% من التذاكر».



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.