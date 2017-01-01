استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أن يتم توزيع الكمامات مجانياً للجميع، موضحاً أن دافعي الضرائب "لا يقصدون دفع ثمن الكمامات للجميع، ولكن يستفيد من الإتاحة المجانية فقط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح ماكرون خلال مقابلة على محطة "تي.إف.1" الفرنسية: "أولئك الذين لا يستطيعون شرائها سيتم مساعدتهم لأن ارتداء القناع أصبح إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة"، ردا على الأصوات التي أثيرت في الأيام الأخيرة للمطالبة بمجانية الكمامات.

وتابع:"من ناحية أخرى، فإن دورنا، نحن الفرنسيين ومع الأوروبيين، هو تأمين المخزون في الفترة القادمة من الإنتاج، سواء كان أقنعة المستهلكين، أقنعة لمقدمي الرعاية لدينا ، ولكن وكذلك أجهزة التنفس والأدوية التي نحتاجها وقدرتنا على إنتاج لقاح".

بدوره، لم يستبعد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، فكرة مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على شراء الأقنعة اللازمة.

واعتبر لومير أنه إذا حددت الحكومة سعر القناع الجراحي بسعر 95 سنتًا:"يمكن أن يمثل هذا بالفعل تكلفة كبيرة للعائلات"، مشددًا على أن الشركات والإدارات تقوم بالفعل بتجهيز موظفيها.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد شدد على أن الدولة "قامت في وقت مبكر بتوزيع خمسة ملايين قناع مجاني في الأسبوع عبر البلديات إلى مراكز العمل الاجتماعي المجتمعي".

ومنذ الاثنين الماضي، طبقت فرنسا ارتداء قناع إلزاميًا في الأماكن العامة المغلقة لوقف استئناف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وفرضت غرامة قدرها 135 يورو في حالة ارتكاب مخالفة.