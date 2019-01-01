 محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي وإنتاج حيواني بقرية عدن - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي وإنتاج حيواني بقرية عدن

مقر محافظة الوادي الجديد
مقر محافظة الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 4:57 م
تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مشروع استثمار زراعي على مساحة 500 فدان بقرية عدن ضمن مبادرة النخيل التي أطلقها رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة.

ويشمل المشروع زراعة نخيل وعنب باستخدام الري المطور، بالإضافة إلى مزرعة للإنتاج الحيواني، وذلك ضمن جولته التفقدية بمركز باريس يرافقه فيها كمال إبراهيم رئيس المركز.

وأكد أن المشروع ونتائجه طيبة والقائمين عليه لديهم جدية في التنفيذ والتزام بالعقود المبرمة، مثمنا المجهودات المبذولة لإنجاح تلك المشروعات التي تدعم خطة الدولة بتوسيع الرقعة الزراعية بأنظمة الري الحديثة.

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