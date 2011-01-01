أسعار الذهب العالمية ترتفع قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب العالمية قرب أعلى مستوياتها في نحو تسعة أعوام خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى توقعات بطرح مزيد من حزم التحفيز النقدي لدعم الاقتصادات بعد أزمة كورونا مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ للتحوط من التضخم.

وارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.25% مسجلا 1848.60 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.40% عند مستوى 1865.13 دولار للأوقية بعدما كان قد ارتفع إلى 1865.35 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر من عام 2011.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وون بين قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغته أمس بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون، في خطوة أدانتها بكين بشدة متوعدة بالرد.

على صعيد آخر، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بشأن تخصيص 750 مليار يورو كحزمة تحفيزية لدعم اقتصادات القارة بعد أزمة كورونا، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.