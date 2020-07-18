أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه يشعربالإحباط بعد خسارة نقطتين عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مع البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 25 في الدوري الممتاز.

وقال موسيماني فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"محبط من نفسي ومن اللاعبين، لم نلعب بشكل جيد اليوم، ليس فقط في الدقائق الخمس الأخيرة، وإنما في أخر ربع ساعة، لم نتحكم في المباراة".

وأضاف موسيماني :"كرة القدم دائماً تعاقبك عندما تهدر الفرص وهذا ما حدث، هذه هي كرة القدم، لكننا سنقاتل من أجل لقب الدوري ونحاول حتى المباراة الأخيرة".

وتابع مدرب الأهلي :"الدوري لم يعد في أيدينا بالكامل مثلما كان، لكن لا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، سنلعب حتى أخر مباراة، ويجب أن نقاتل للنهاية، الله وحده فقط يعلم ماذا سيحدث".

وأنهى بيتسو :"لست من المدربين الذين يلومون الحكام والظروف، صحيح أننا تأثرنا بغياب 6 لاعبين مع المنتخب الأوليمبي، لكننا نساعد بلدنا، كان من الممكن أن نرفض رحيلهم مثل الأندية الأوروبية، لكننا لم نفعل ذلك وندعم المنتخب".



واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي سيقاتل على اللقب، ولا بديل عن ذلك وهناك متغيرات عديدة، ولا مجال سوى القتال حتى آخر لحظة وانتظار المتغيرات.