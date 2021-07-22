مناورات عسكرية بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، أن طائرات تابعة لقاعدة القوات المسلحة الروسية في قرغيزيا ستشارك في مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وأوزبكستان.

وذكر بيان للمكتب، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الخميس/ أن القوات المشاركة في المناورات المقرر إجراؤها في ميدان "ترمز" في منطقة تتاخم أفغانستان في بداية أغسطس المقبل، ستتدرب على تأمين منطقة آسيا الوسطى وضمان سلامة أراضي دول المنطقة، مدعومة من الجو من قبل مقاتلات قاذفة روسية من طراز "سو-25 إس إم" تصل إلى مسرح المناورات من قاعدة القوات المسلحة الروسية في قرغيزيا.

وأشار البيان إلى أن ميدان للتدريب يسمى "حرب ميدان"، الذي يقع في مقاطعة خاتلون التابعة لجمهورية طاجيكستان، سيشهد كذلك مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان.

وكان قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية ألكسندر لابين قد أعلن أن روسيا ستمثلها في هذه المناورات وحدات من قاعدة القوات المسلحة الروسية في طاجيكستان .

وذكرت "سبوتنيك" أن طائرات شحن من نوع "إيل-76" بدأت تنقل مدرعات "بي إم بي-2إم" إلى طاجيكستان للمشاركة في المناورات المشتركة بين روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان، التي ستجرى في الفترة 5 – 10 أغسطس القادم قرب الحدود الطاجيكية الأفغانية.



