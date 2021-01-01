قيرغيزستان تسجل 1169 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في قيرغيزستان، 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمهم في العاصمة (بيشكيك) ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 153 ألفا و878 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، اليوم /الخميس/ أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1837 حالة تعاف جديدة، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 130 ألفا و742 متعافي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي إلى 2217 حالة وفاة.