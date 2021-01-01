المرور على المعديات النهرية للتأكد من توافر وسائل الأمان بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.



وقال المحافظ في بيان صحفى اليوم، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود شنت حملة لمراجعة المعديات بنطاق قرى (الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونه).



كما شنت الوحدات المحلية بمراكز (كوم حمادة ورشيد والمحمودية) حملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.