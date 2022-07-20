مناقشة رواية الأمير الصغير بجزويت الإسكندرية

أقام مركز الجزويت الثقافي، مساء اليوم /الخميس/، ندوة لمناقشة رواية "الأمير الصغير" للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

وقالت الناقدة الدكتورة جيداء مكي إن أحداث الرواية تدور في 28 فصلا تتراوح بين الوسط و الصغر و الصغر المتناهى ،لافتة إلى أنه على الرغم من أن البعض قد يعتبر الرواية القصيرة " الأمير الصغير "قصة للأطفال، إلا أن المسألة تتخطى ذلك بوضوح، حيث تقدم القصة الشاعرية المنحى الفلسفية العمق، رؤية للعالم ودعوى إلى التأني والعيش بحكمة وحب وتفاؤل.

رواية "الأمير الصغير" تم التصويت لها كواحدة من بين أفضل كتب القرن 20 في فرنسا، وذلك في الكتب التي اختارتها صحيفة لوموند، ترجمت إلى أكثر من 230 لغة ولهجة وبيعت أكثر من 80 مليون نسخة في جميع انحاء العالم؛ مما يجعلها واحدة من أفضل الكتب مبيعا من الكتب المترجمة من الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953 داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.

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