رسالة فيريرا لجماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر على حساب الأهلي

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد الفوز على الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر.

وحقق الزمالك فوزا سهلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة، ليتوج بلقب كأس مصر عن موسم 2020-2021.

وقال فيريرا في تصريحاته عقب المباراة: «الشوط الأول كان جيدًا للزمالك وكانت هناك كثافة، لكن واجهنا صعوبات في الشوط الثاني، واللاعبين كانوا أبطالًا».

وواصل موجهًا رسالة للجماهير، قائلا: «الجماهير عليها أن تفتخر بلاعبيها، الجماهير هي فريقنا الحقيقي، وهم من سنفوز بسببهم بالبطولات».

وأتم: «اللاعبون كان عندهم الإرادة، وطالما توفرت الإرادة يُمكننا تحقيق كل شيء».