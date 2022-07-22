دينيش جوناواردينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا للوزراء في سريلانكا

ذكر مسؤولون أن رئيس وزراء سريلانكا الجديد دينيش جوناواردينا أدى اليمين الدستورية، بعد ساعات فقط من قيام الجنود والشرطة بإزالة موقع الاحتجاج الرئيسي المناهض للحكومة في كولومبو، في محاولة لاعادة حكومة عاملة إلى الدولة الجزيرة.

فقد أدى جوناواردينا، وهو عضو مخضرم في الجبهة الشعبية السريلانكية، اليمين الدستورية أمام الرئيس رانيل ويكريمسينجه، الذي تم ترقيته إلى رئيس دولة من منصبه كرئيس للوزراء، خلال تصويت في البرلمان، جرى أمس الأول الأربعاء.

وتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة، خارج مكتب رئيس الوزراء، خلال مراسم أداء اليمين الدستورية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، نيهال ثالدوا أن قرار استخدام أكثر من ألف جندي ورجل شرطة لإزالة موقع الاحتجاج، الليلة الماضية، وهو الإجراء الذي انتقدته منظمات حقوقية، تم اتخاذه للسماح لمكتب الرئيس باستئناف عمله مجددا، في أعقاب أشهر من عرقلته فعليا من قبل متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.