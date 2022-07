سان جيرمان يقرر رحيل فينالدوم

قرر باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعبه الهولندي فينالدوم الانفصال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لـ«فابريزيو رومانو» صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، والذي أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" قرر باريس سان جيرمان وفينالدوم الانفصال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وجاري العمل للعثور على نادي جديد للهولندي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف:" باريس سان جيرمان مستعد لإعارة فينالدوم خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وأتم:" روما مهتم بالتعاقد مع فينالدوم لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

وكان فينالدوم قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر قادمًا من ليفربول لكنه عانى في موسمه الأول من قلة المشاركة وجلوسه على مقاعد البدلاء وخروجه من حسابات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لسان جيرمان.

