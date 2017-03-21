ربة منزل تنهي حياتها بحبه الغلة السامة في الدقهلية

أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، على الانتحار والتخلص من حياتها بتناول قرص كيماوي لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، في قرية تلبنت التابعة لمركز أجا، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، وبسؤال زوجها أكد وجود خلافات بينهما.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعوة "نورهان.ي م" 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية "تلبنت" مصابة بحالة إعياء وتوفيت بعد وصولها

انتقل ضباط المباحث إلى المستشفى، وبسؤال زوجها"محمد.ال.ع" 31 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، قرر ان زوجته تناولت قرص كيماوى لحفظ الغلال بقصد الانتحار لوجود خلافات بينهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.