رئيس وزراء باكستان يحث القوى السياسية على التوقيع على ميثاق الاقتصاد من أجل إنقاذ البلاد من أزمتها

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، جميع الأحزاب السياسية مجددا على الاتفاق على مواثيق الاقتصاد والديمقراطية، للتوصل إلى توافق في الآراء حول القضايا الوطنية لإخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في كلمته التي ألقاها خلال حفل خريجي المدرسة الدنماركية في مدينة لاهور ، اليوم السبت، "إذا جلسنا جميعا سويا وأنهينا خلافاتنا، فلن تكون هناك أي صعوبات قد تعرقل تقدم البلاد"، وفقا لموقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني بالقول إنه "على الرغم من امتلاك باكستان لموارد معدنية تقدر بتريليونات الدولارات، كان الاقتصاد يعتمد على حزم إنقاذ صندوق النقد الدولي".

وأعرب شهباز عن أسفه قائلا "الهند لم تذهب إلى صندوق النقد الدولي منذ عام 1991، ولكن كم مرة ذهبنا".

وقال رئيس الوزراء شهباز لقد كان على الحكومة "التسول" من أجل حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي لأن ذلك صار أمرا لا مفر منه لتجنب التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق.

وأضاف أنه يعتقد أن البلاد نجحت في تجنب الخطر ، وأنه يجب التعامل مع اتفاق صندوق النقد الدولي على أنه " بمثابة التقاط للأنفاس لوضع الاقتصاد على طريق النمو المستدام".