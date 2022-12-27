معزون يحملون الزهور إلى مبنى «روسيا سيجودنيا» إحياءا لذكرى الصحفي روستيسلاف جورافليف

توافد أشخاص حاملين الزهور إلى مبنى وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" في موسكو، للتعزية بمقتل مراسل وكالة "نوفوستي"، روستيسلاف جورافليف، إثر قصف أوكراني في زابوروجيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "نوفوستي" للأنباء، عندما كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من الصحفيين تعرضت لقصف بالذخائر العنقودية، حيث أسفر عن إصابة 4 منهم، فيما توفي الصحفي روستيسلاف جورافليف، خلال إجلائهم إلى المستشفى الميداني، متأثرا بجروح نجمت عن شظية ذخيرة عنقودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن المسؤولين عن قتل الصحفي الروسي سيتلقون العقاب، حيث يتقاسم المسؤولية معهم المسؤولون عن توريد الذخائر العنقودية لقوات كييف.

وحمّل نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، واشنطن وكييف، مسؤولية مقتل الصحفي الروسي وإصابة عدد من زملائه بذخائر عنقودية في مقاطعة زابوروجيه اليوم.

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن استخدام كييف لذخائر عنقودية ضد صحفيين روس.