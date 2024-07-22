وزير خارجية الأردن: استهداف قافلة للأمم المتحدة في غزة جريمة حرب

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إن استهداف قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة «جريمة حرب».

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، على أهمية حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى والعاملين فيها، من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب.

وأضاف: «غزة لم تصبح مقبرة للأطفال فحسب، لقد أصبحت مقبرة للقانون الدولي، ووصمة عار على جبين النظام الدولي برمته».

This is a war crime. UNRWA & all other humanitarian agencies & workers must be protected from Israeli occupation forces & war crimes. Gaza has not only become a graveyard for children. It has become a graveyard for Int’l law, a shameful stain on whole Int’l order. https://t.co/oQOFQCj5BM — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) July 22, 2024

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة على قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت متجهة إلى مدينة غزة، أمس الأحد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن الفرق المتجهة إلى مدنية غزة كانت ترتدي سترات الأمم المتحدة، واستقلت سيارات مدرعة عليها شعار المنظمة.

ونوه أن إحدى مركبات القافلة أصيبت بـ5 رصاصات على الأقل، أثناء انتظارها أمام حاجز للقوات الإسرائيلية جنوب وادي غزة.

وأشار إلى أن «السيارة أصيبت بأضرار بالغة وخرجت من القافلة»، لافتًا إلى أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات بين الفرق الإنسانية.

ولفت إلى أن المنظمة نسقت مع السلطات الإسرائيلية قبل انطلاق القافلة وحصلت على موافقة منها، مجددًا التأكيد أن «عمال الإغاثة الإنسانية ليسوا هدفًا».