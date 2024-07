وزير خارجية الأردن: استهداف قافلة للأمم المتحدة في غزة جريمة حرب

قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إن استهداف قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة «جريمة حرب».

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، على أهمية حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى والعاملين فيها، من قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب.

وأضاف: «غزة لم تصبح مقبرة للأطفال فحسب، لقد أصبحت مقبرة للقانون الدولي، ووصمة عار على جبين النظام الدولي برمته».

This is a war crime. UNRWA & all other humanitarian agencies & workers must be protected from Israeli occupation forces & war crimes. Gaza has not only become a graveyard for children. It has become a graveyard for Int’l law, a shameful stain on whole Int’l order. https://t.co/oQOFQCj5BM