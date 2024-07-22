جامعة الأقصر تنظم ورشة عمل عن تأثير المخدرات في الزينية قبلي

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الطب بجامعة الأقصر، ورشة عمل بقرية الزينية قبلي عن الإدمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي في المحافظة، للتعريف بالمواد المخدرة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وقالت جامعة الأقصر، إن الورشة استهدفت أيضا التعريف بصندوق مكافحة المخدرات والتعريف بالخط الساخن ومميزاته، وكيفية التعامل مع الأبناء.

وأضافت الجامعة، أنه تم على هامش الورشة هامش القافلة أيضا عقد ندوة عن وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تناولت معايير اختيار شريك الحياة وتنظيم الأسرة والفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم الأسرة كما تناولت وسائل تنظيم الأسرة وعوامل نجاح الحياة الزوجية؛ تحقيقا للدور الهام والحيوي الذي تقدمه الجامعة المجتمع المحيط.

وأكدت الجامعة، تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة المجتمع؛ سعيا للوصول لتوفير أوجه الرعاية الصحية لمستحقيها تحت إشراف أكفأ الأساتذة بكلية الطب ومعاونيهم.



