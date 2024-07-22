ألمانيا: حكم بالسجن على روسي بتهمة محاولة إحراق وكالة أنباء روسية في برلين

بعد أكثر من عامين على محاولة إحراق وكالة أنباء روسية في العاصمة الألمانية برلين، تم الحكم اليوم الاثنين على رجل روسي بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر.

ووجدت المحكمة الإقليمية في برلين أن الرجل البالغ من العمر 56 عامًا مذنب في تهم من بينها الشروع في القتل ومحاولة الحرق العمد الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقا لقناعة المحكمة، قام الرجل في ربيع عام 2022 بزرع عبوة حارقة في منور قبو مبنى سكني متعدد العائلات في منطقة برلين-شتجليتس، كان يسكن فيه موظفون من وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي". وكانت نيته، حسب المحكمة، إحداث "إشارة مشتعلة". ومع ذلك، تعتقد المحكمة أنه لم يكن يهدف إلى القتل، لكنها رأت أنه كان مستعدًا لتحمل النتائج الفتاكة المحتملة لتحقيق هدفه.

غير أن العبوة الحارقة غير التقليدية لم تنفجر لأسباب غير معروفة. ووفقا للائحة الاتهام، تم اكتشاف العبوة بعد أيام في منور القبو وتم تفكيكها من قبل خبراء من مكتب مكافحة الجريمة في ولاية برلين.

وكان الرجل الروسي الذي تم اعتقاله في منتصف ديسمبر 2022، أنكر التهم الموجهة إليه وادعى أنه ضحية مؤامرة.

يذكر أن الرجل الذي عاش في ألمانيا لعدة عقود، اُشْتُهِر في برلين بتنظيم احتجاجات ضد الحرب الروسية على أوكرانيا. وخلال المحاكمة التي استمرت أحد عشر شهرًا، صرح بأنه يريد محاربة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بوسائل قانونية فقط".

وإلى جانب محاولة الحريق العمد، وُجهت للرجل اتهامات أخرى، ولهذا السبب أدانته المحكمة أيضا بالاحتيال الإلكتروني والإضرار بالممتلكات وسرقة الطاقة الكهربائية. لذا حكمت عليه المحكمة أيضًا بتلك التهم.

وكان الادعاء العام يطالب بحكم إجمالي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف. بينما طلب محامو المتهم بتبرئته من التهمة الرئيسية، ولم يقدموا طلبًا محددًا بشأن التهم الأخرى. ولا يزال الحكم غير ساري المفعول بعد.