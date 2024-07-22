كيف ترى استطلاعات الرأي المواجهة المحتملة بين هاريس وترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

أظهر متوسط ​​نتائج استطلاعات رأي، أجرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، للآراء حول مواجهة محتملة بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سباقًا متقاربًا مع عدم وجود تقدم واضح لأحدهما.

وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن أمس، انسحابه من السباق الرئاسي وعدم سعيه لمحاولة إعادة انتخابه لولاية ثانية، مؤكدًا دعمه ترشح هاريس في مواجهة ترامب.

ونتائج استطلاعات "سي إن إن" عبارة عن متوسط ​​أحدث ستة استطلاعات وطنية غير حزبية للناخبين المسجلين أو المحتملين الذين يستوفون معايير "سي إن إن"، وتركز على موقف الناخبين من منافسات الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بين هاريس وترامب.

ويتضمن استطلاع الرأي نتائج استطلاعات (سي بي إس نيوز/يوجوف)، وإن بي سي نيوز ، وفوكس نيوز، و(إن بي آر / بي بي إس نيوز / ماريتس كوليدج)، (إيه بي سي نيوز/واشنطن بوست/إيبسوس)، على مدار يوليو، إضافة إلى استطلاع "سي إن إن" في الفترة من 28 إلى 30 يونيو.

وتظهر النتائج أن ترامب يحظى بدعم بنسبة 48% في متوسط ​​ستة استطلاعات رأي حديثة تختبر المنافسة، بينما حصلت هاريس على 47%.



وتم إجراء كل استطلاع بعد المناظرة الرئاسية التي أجرتها "سي إن إن" الشهر الماضي، وتم إجراء استطلاع واحد فقط - استطلاع سي بي إس نيوز/يوجوف بعد محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو الحالي.

ولا يتم تضمين الاستطلاعات التي تتضمن مرشحين مستقلين أو طرف ثالث.

وإلى الآن، لم يتم اختيار كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات رغم حصولها على تأييد الرئيس بايدن.